4iG Space and Defence unterzeichnet Absichtserklärung mit Axiom Space

4iG Space and Defence Technologies hat mit dem US-amerikanischen Unternehmen Axiom Space eine Absichtserklärung über eine mögliche Zusammenarbeit unterzeichnet, teilte die Muttergesellschaft 4iG am Montag in einer Mitteilung auf der Website der Budapester Börse mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Absichtserklärung wurde unterzeichnet, um eine mögliche Zusammenarbeit im Bereich der Raumfahrtindustrie zu identifizieren und zu entwickeln, insbesondere im Hinblick auf ein orbitales Datenzentrum, so 4iG. Beide Seiten werden eine gemeinsame Task Force einberufen, um Entwicklungsbereiche in Übereinstimmung mit den Synergien zwischen den Parteien zu erforschen, heißt es weiter. Das in Houston ansässige Unternehmen Axiom Space, ein führendes Unternehmen im Bereich der kommerziellen Raumfahrt und der Entwicklung von Weltrauminfrastrukturen, baut die erste kommerzielle Raumstation der Welt. Axiom Space ist auch Partner des Programms „Hungarian to Orbit“ (HUNOR), mit dem ein Ungar in den Weltraum geschickt werden soll.