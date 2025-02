Erstkäufer von Eigenheimen machen in Ungarn mehr als ein Viertel aus

Erstkäufer von Eigenheimen machten im Januar ein Viertel der Hauskäufer in Budapest und 28 Prozent der Käufer in anderen Teilen Ungarns aus, so der börsennotierte Immobilienmakler Duna House auf der Grundlage seiner eigenen Zahlen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der stellvertretende Geschäftsführer von Duna House, Ference Mate, sagte, dass der Anteil der Erstkäufer von Eigenheimen in Budapest von 16 Prozent im Jahr 2022 auf 23 Prozent im letzten Jahr gestiegen sei, während er außerhalb der Hauptstadt von 21 Prozent auf 26 Prozent gestiegen sei.