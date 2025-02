Ein Zug kollidierte bei Cegléd mit einem Auto

Der InterCity-Zug Napfény von Szeged zum Bahnhof Nyugati ist vor Cegléd mit einem Auto kollidiert, so dass sich die Reisezeit zwischen Budapest und Szeged voraussichtlich deutlich verlängern wird, teilte Mávinform am Samstag mit. Die Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Pest Vármegye sagte, dass der Fahrer und der Beifahrer des Wagens bei dem Unfall ums Leben kamen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Aufgrund des Unfalls seien Ersatzbusse auf der Strecke unterwegs. Anita Kamilla Váraljai, Pressesprecherin der Polizeidirektion Pest Vármegye, sagte am Samstagnachmittag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass ein Auto trotz dem roten Signal auf die Gleise am Bahnübergang in der Kékkő utca gefahren sei, wo es mit dem Zug zusammenstieß. Das Auto fing Feuer und der Fahrer und der Beifahrer starben auf der Stelle, fügte sie hinzu. Nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde brannte der vordere Teil der Lokomotive, die sechs Waggons gezogen hatte, infolge des Zusammenstoßes, und das Feuer wurde von der Feuerwehr Cegléd eingedämmt. In dem Zug befanden sich etwa 200 Reisende.