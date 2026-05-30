In Sülysáp fuhr ein Auto vor einen Zug, drei Menschen starben

In Sülysáp fuhr am Freitagabend ein Auto vor einen Personenzug, wobei die drei Insassen des Wagens ums Leben kamen – wie Mávinform mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es, dass der Zug S60 (3351), der am Freitag um 22:19 Uhr von Szolnok in Richtung Keleti-Bahnhof fuhr, in Sülysáp am Bahnübergang in der Kiskókai utca – der mit Ampeln und Halbschranken ausgestattet ist – mit dem PKW kollidierte. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden alle Insassen des PKWs infolge des Unfalls aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Unfallaufnahme wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags abgeschlossen; der planmäßige Zugverkehr auf der Strecke nach Szolnok könnte am Samstagvormittag wieder aufgenommen werden.