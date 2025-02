Bürgermeister: Budapest verklagt Regierung wegen Solidaritätsabgabe im Lichte eines Urteils

Angesichts eines aktuellen Urteils wird die Stadt Budapest die Regierung wegen des Solidaritätsbeitrags, den sie „unrechtmäßig“ zahlen musste, verklagen, sagte der Bürgermeister Gergely Karácsony am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Budapest sollte das Geld zurückbekommen, das die Regierung der Stadt 2023 unrechtmäßig weggenommen hat; die Zinsen in Höhe von etwa 6 Milliarden Forint auf den Gesamtbetrag sollten sofort zurückgezahlt werden“, sagte der Bürgermeister auf Facebook und fügte hinzu, dass „die Klage für den Rest ist“. Er sagte, dass sein Büro eine Kopie des verbindlichen Urteils des Stadtgerichts erhalten habe, in dem festgestellt wurde, dass die Regierung die Stadt unrechtmäßig zur Zahlung von Solidaritätsbeiträgen in Höhe von rund 28 Milliarden Forint an die Staatskasse gezwungen habe. Der Bürgermeister verwies auf die frühere Aussage des Ministerpräsidenten, dass die lokalen Verwaltungen das Recht hätten, sich zu verteidigen. „Budapest hat also auch dieses Recht“, sagte er.