Neuer MNB-Präsident kündigt „konsequente“ und „disziplinierte“ Geldpolitik an

Mihály Varga, der neue Präsident der Ungarischen Nationalbank (MNB), sagte in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung, die Zentralbank werde eine „konsequente“ und „disziplinierte“ Geldpolitik fortsetzen, die „Glaubwürdigkeit und Vertrauen“ stärke – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga, der am Montag vereidigt wurde, sagte, dass „Stabilität, Unabhängigkeit und Transparenz“ die Grundprinzipien für die Arbeit der Zentralbank unter seiner Leitung sein werden. Varga kündigte „entschlossene“ Reaktionen auf jedes Risiko für das Inflationsziel, die Finanzstabilität oder die nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft im Einklang mit den Hauptzielen der MNB an. Er betonte, dass seine Arbeit „klare Kommunikation und konsequentes Handeln“ miteinander verbinden werde, um das Vertrauen in das lokale Finanzsystem zu stärken und die Sicherheit der Wirtschaftsakteure zu gewährleisten. Die MNB werde nach den Grundsätzen der Transparenz, der Professionalität und des verantwortungsvollen Managements arbeiten und gleichzeitig Aktivitäten reduzieren, die nicht in den Bereich der „klassischen Zentralbankaufgaben“ fielen, sagte er.

Varga sagte, die ungarische Wirtschaft stehe auf einem stabilen Fundament und verwies auf die günstigen Wachstumsaussichten sowie die hohe Liquidität der Haushalte, Unternehmen und des Bankensystems. „Indem sie die Inflation dauerhaft niedrig hält und die Finanzstabilität bewahrt, kann die Zentralbank ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unterstützen“, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, dass das Gesetz die Unabhängigkeit der Zentralbank gewährleiste, und erklärte, die Zentralbank werde mit der Regierung sowie mit lokalen und internationalen Organisationen im Einklang mit bewährten Verfahren und unter gegenseitiger Achtung der jeweiligen Verantwortlichkeiten zusammenarbeiten.