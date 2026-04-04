Dogus Cay baut in Ungarn eine Fabrik für Kartoffelchips und Eistee

Der türkische Lebensmittelkonzern Dogus Cay wird 42 Mrd. HUF in ein Werk in Orosháza investieren, wie Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag in der Stadt im Südosten Ungarns mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung unterstütze die Investition, die 440 Arbeitsplätze schaffen werde, mit 8,3 Mrd. HUF, so Szijjártó. Die Fabrik werde Eistee, Kartoffelchips und Tortillachips herstellen und dabei 200.000 Tonnen Kartoffeln sowie 50.000 Tonnen Mais verarbeiten, fügte er hinzu. Lokale Landwirte würden 90 Prozent der Rohstoffe liefern, sagte er und fügte hinzu, dass mindestens 85 Prozent der Produktion des Werks, dem ersten von Dogus Cay im Ausland, exportiert würden. Türkische Unternehmen hätten in den letzten Jahren zehn große Investitionen in Ungarn getätigt, sagte er.