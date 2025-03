Der einmillionste Vitara läuft bei Magyar Suzuki vom Band

Das einmillionste Vitara-Modell wurde im Magyar Suzuki-Werk in Esztergom (Nordungarn) fertiggestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das marmorblaue GLX-Modell, das mit einem Schiebedach ausgestattet ist, wird an seinen neuen Besitzer in Deutschland ausgeliefert. Magyar Suzuki wies darauf hin, dass der Vitara das erste Modell in der Geschichte des Unternehmens ist, das unter Beteiligung ungarischer Ingenieure entwickelt wurde. Neben dem Vitara werden im Werk Esztergom auch die S-CROSS-Modelle hergestellt.