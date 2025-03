Balázs Orbán: „EU hat die Richtung verloren“

„Die EU hat die Richtung verloren, sie findet ihren Platz in der sich verändernden Welt nicht“, sagte der politische Direktor des Ministerpräsidenten am Dienstag bei einer Diskussionsrunde in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wenn die künftigen Generationen die Vorteile der Europäischen Union genießen wollen, muss ihr überzentralisiertes, überdogmatisiertes und hochgradig bürokratisches System umgestaltet werden“, sagte Balázs Orbán bei der Vorstellung einer umfassenden Studie, die vom Mathias Corvinus Collegium (MCC) und dem Ordo Iuris Institut, dem Gastgeber der Veranstaltung, erstellt wurde und sich mit der Zukunft der EU einschließlich der Fragen der nationalen Souveränität und der Zentralisierung befasst. Bei der Vorstellung der Studie nannte der politische Direktor die übermäßige Zentralisierung und Bürokratie als die größten Probleme der EU. „Diese Probleme sind so groß geworden, dass sie jetzt das Überleben der EU selbst, die Zukunft des Blocks, gefährden“, sagte er. „Aber was wir für die EU wollen, ist, dass sie eine Zukunft hat“, sagte er und fügte hinzu, dass es „heute mehr Gründe zur Besorgnis gibt als je zuvor“.