Kiss: Erste Rate des Rákosrendezö-Kaufpreises soll am Donnerstag überwiesen werden

Die erste Rate für das Rákosrendező-Entwicklungsgebiet wird voraussichtlich am Donnerstag überwiesen, nachdem die technischen Konsultationen mit der Ungarischen Nationalen Vermögensverwaltungsgesellschaft (MNV) abgeschlossen sind, sagte der Generaldirektor des Bürgermeisteramtes – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Konsultationen mit der MNV begannen Anfang letzter Woche, und das Bürgermeisteramt hofft, sie am Donnerstag abschließen zu können, sagte Ambrus Kiss am Mittwoch auf einer Presseveranstaltung. Das Büro geht davon aus, dass dann alles für die Überweisung der ersten Rate des Kaufpreises an diesem Tag bereit sein wird, sagte er und fügte hinzu, dass dies dem Versorgungsunternehmen BKM ermöglichen würde, sein Eigentum an dem Gebiet zu registrieren. Die Gespräche mit der staatlichen Eisenbahngesellschaft MAV und dem Ministerium für Bau und Verkehr werden fortgesetzt, sagte er und fügte hinzu, dass dies den Erwerb des Grundstücks und einen Erschließungsvertrag einschließt. Die BKM müsse mit der MAV einen Vertrag unterzeichnen, der die Nutzung der Flächen für das rollende Material regelt, so Kiss. Kiss sagte auch, dass die Stadtverordneten nach dem jüngsten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Juni über eine Ausschreibung für einen Bebauungsplan beraten werden. Zur Frage des Solidaritätszuschlags merkte Kiss an, dass der Stadtrat mehrfach gegen dessen Höhe geklagt habe, so Kiss.