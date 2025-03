Nagy: Von der Maul- und Klauenseuche betroffene Landwirte sollen weitere Hilfe erhalten

Die Regierung wird für die von der Maul- und Klauenseuche betroffenen Landwirte die Möglichkeit schaffen, auch finanzielle Unterstützung aus dem Lohngarantiefonds zu erhalten, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dies werde den Betrieben helfen, die Landwirtschaft so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, nachdem die infizierten Tiere vernichtet wurden und die Desinfektion abgeschlossen ist, sagte er. In einer Erklärung, die der Nachrichtenagentur MTI von seinem Ministerium übermittelt wurde, wies Nagy darauf hin, dass der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr und der schnellen Ausbreitung des Virus schwerwiegende wirtschaftliche Folgen hat. In dieser Situation unterstütze die Regierung die Landwirte, um ihre Belastungen durch den Produktionsausfall zu lindern und die Arbeitsplätze in den Viehzuchtbetrieben zu erhalten, sagte er.

Der Minister wies darauf hin, dass auf dem Bauernhof in Kisbajcs, im Nordwesten Ungarns, wo die Seuche zum ersten Mal festgestellt wurde, eine Schadensbewertung im Rahmen des Entschädigungsverfahrens im Gange sei. Die von der Seuche betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe erhalten eine Entschädigung aus dem Fonds zur Schadensbegrenzung in der Landwirtschaft. Die Kosten für die Beseitigung des Ausbruchs – die Vernichtung der Tiere, die Beseitigung der Kadaver, die Anschaffung der erforderlichen Geräte und Werkzeuge, die Vernichtung von infiziertem Material und die Desinfektion – werden aus dem Staatshaushalt finanziert.