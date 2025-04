Minister: Keine neuen Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche (MKS) funktionieren, und es wurden keine neuen Ausbrüche in Ungarn festgestellt. Dies erklärte Landwirtschaftsminister István Nagy nach einer Sitzung eines operativen Krisenstabs für Tiergesundheit am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nagy wies auf die Risiken hin, die nach wie vor bestehen, und verwies auf einen neuen Ausbruch in der benachbarten Slowakei, und betonte die Notwendigkeit, alle Beschränkungen einzuhalten. Die Einrichtung des operativen Krisenstabs sei notwendig, um die Einbeziehung aller offiziellen Stellen in die Abwehrbemühungen zu gewährleisten. Der operative Krisenstab beschloss am Samstag, Polizeikontrollpunkte für den gesamten Verkehr in und aus den von der Maul- und Klauenseuche betroffenen Siedlungen einzurichten und für jede Siedlung einen Tierarzt zu benennen. Nagy erklärte, dass ein einjähriges Moratorium für die Rückzahlung von Krediten an von der Maul- und Klauenseuche betroffene Landwirte in Kraft getreten sei. Er erklärte, dass nur sechs der 30 Grenzübergänge zu Österreich am Samstag in Betrieb waren und wies Reisende an, sich auf der Website police.hu über die geöffneten Grenzübergänge zu informieren.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Ungarn wurde am 6. März ein Fall von Maul- und Klauenseuche auf einem Rinderhof in Kisbajcs, im Nordwesten des Landes, festgestellt. Die Krankheit wurde später in der Slowakei festgestellt, woraufhin weitere Ausbrüche in Ungarn, in Levél, Darnózseli und Dunakiliti, entdeckt wurden. Im Komitat Györ-Moson-Sopron wurde ein Verbot für den Transport von Tieren erlassen, die für die Seuche empfänglich sind.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nagy sagte, dass alle Tiere in den Betrieben in Kisbajcs und Levél vernichtet worden seien und die Desinfektion dort im Gange sei, während die Rinder in den Betrieben in Darnózseli und Dunakiliti geimpft würden, um die Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Die Keulung der 3.500 Tiere in diesen Betrieben werde längere Zeit in Anspruch nehmen, fügte er hinzu. Nagy sagte, die ungarischen Behörden arbeiteten eng mit ihren Kollegen in der Slowakei zusammen. Er würdigte auch die Arbeit der ungarischen Verteidigungskräfte und der Polizei bei den Bemühungen, die Ausbreitung der Seuche einzudämmen.