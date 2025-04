Landwirtschaftsminister mahnt zur Wachsamkeit bei der Eindämmung der MKS

Landwirtschaftsminister István Nagy sagte auf einer Pressekonferenz am Freitag in Budapest, dass die Viehzüchter bei den Bemühungen, die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche zu stoppen, eine „enorme Verantwortung“ trügen und drängte auf die Einhaltung der Beschränkungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nagy sagte, seit dem Auftreten der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Ungarn im März habe sich gezeigt, dass die Beschränkungen in vollem Umfang eingehalten werden müssten, und fügte hinzu, dass die Behörden die Möglichkeit noch strengerer Beschränkungen in Betracht ziehen müssten. Er sagte, es seien keine neuen MKS-Ausbrüche festgestellt worden. Die Kosten der jüngsten Ausbrüche bezifferte er auf „Dutzende von Milliarden Forint“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zu den Auswirkungen der MKS-Ausbrüche auf die ungarischen Agrarexporte sagte Nagy, dass ausländische Partner offenbar zögerten, Schweine aus ganz Ungarn zu kaufen, obwohl die Vorschriften der Europäischen Union den Export von Vieh nur aus den Gebieten um die vom Virus betroffenen Betriebe verbieten. Er fügte hinzu, dass gegenüber Mitgliedstaaten, die ungarische Produkte nicht abnehmen wollen, Gegenmaßnahmen ergriffen würden. Internationale Verhandlungen über die Aufhebung der Exportbeschränkungen seien im Gange, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nagy sagte, dass die Ermittlungen zur Ursache der MKS-Ausbrüche Gastarbeiter ausschließen.