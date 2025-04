Bauernverband protestiert gegen den EU-Beitritt der Ukraine

Der ungarische Bauernverband Magosz protestiert gegen den EU-Beitritt der Ukraine und hält die Idee für „inakzeptabel“, da sie die Landwirte in der Union in den Ruin treiben würde, sagte István Jakab, der Vorsitzende des Verbandes, am Freitag in Brüssel und fügte hinzu, dass sogar die Heranführungshilfen an das Land gezahlt würden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Jakab sagte vor ungarischen Journalisten, dass die EU über Änderungen bei der Finanzierung der Landwirtschaft nachdenke, „so dass Mittel, die bisher zuverlässig zugänglich waren, nun über andere Kanäle in andere Länder fließen könnten, zum Beispiel in die Ukraine“. „Europa ist mit ukrainischem Getreide überschwemmt worden, die Situation ist unhaltbar“, sagte er. Durch den Krieg zwischen der Ukraine und Russland sei „der europäische Agrarmarkt zusammengebrochen“ und die Situation der Landwirte unberechenbar geworden, sagte er. Die Integration einer „unkontrollierten ukrainischen Landwirtschaft ohne strenge Vorschriften“ würde auch die Lebensmittelsicherheit gefährden, fügte er hinzu. Außerdem forderte er die EU auf, den von der Maul- und Klauenseuche betroffenen Landwirten zu helfen und den Mitgliedstaaten genügend Mittel zur Verfügung zu stellen, damit sie die Situation so schnell wie möglich überwinden können.