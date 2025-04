Die ungarischen Streitkräfte beteiligen sich aktiv am Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche

Die Soldaten der ungarischen Streitkräfte und ihre technische Ausrüstung sind bereit, sich an der Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche zu beteiligen. Hunderte von Soldaten seien in Bereitschaft, um die Arbeit des Veterinärdienstes zu unterstützen, sagte Gábor Böröndi, Chef des Honvéd Vezérkar (Armeestab), auf einer Pressekonferenz am Sonntag auf dem Forsthof Kisalföld in Jánossomorja im Komitat Győr-Moson-Sopron – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben des Generals wurden in Hegyeshalom und Rajka Hochdrucklöschmittel eingesetzt, die von Soldaten des ungarischen Regiments für chemischen Schutz gehandhabt werden. Nach dem Einsatz der Polizei werden Tiertransporter desinfiziert, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Darüber hinaus liefert das Militär Brauchwasser, um die Dekontaminationsgeräte aufzufüllen, und es wird auch Wasser für die zivilen Dekontaminationsgeräte bereitgestellt, fügte er hinzu. Der General betonte, dass das Virus durch die Untersuchung von Boden- und Wasserproben in austretendem Wasser nachgewiesen werden kann und dass die ungarischen Verteidigungskräfte Sicherheitsaufgaben wahrnehmen können, indem sie bestimmte Objekte schließen und überwachen.