11.000 Briefe mit Beruhigungsmitteln in einem schwedischen Auto in Röszke gefunden

11.000 Briefe mit Beruhigungsmitteln und Medikamenten gegen Angstzustände wurden von den Steuerprüfern in einem Auto mit schwedischem Kennzeichen in Röszke gefunden, teilte das Nationale Steuer- und Zollamt des Komitats Csongrád-Csanád am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach war der Laderaum des Kleinwagens fast völlig leer, aber – wie sich bei der Überprüfung des Wagens herausstellte – war jeder Quadratzentimeter der Dach- und Türverkleidung sowie hinter dem Armaturenbrett mit Drogen gefüllt. Die Beruhigungs- und Aufputschmittel waren mit Klebeband gesichert. Insgesamt wurden 126.525 Blisterpackungen mit Medikamenten aus dem Fahrzeug geborgen. Eine Art von Medikamenten – mehr als 72.000 Blisterpackungen – ist in der ungarischen Arzneimitteldatenbank als zugelassenes Medikament gegen Angstzustände aufgeführt, erfordert jedoch für die Ein- und Ausfuhr eine internationale Handelslizenz, die weder der Fahrer noch sein Beifahrer hatten. Die andere Art von Medikamenten – mehr als 50.000 Blisterpackungen – gegen Angstzustände und als Beruhigungsmittel ist in Ungarn nicht zugelassen, fügten sie hinzu. Die Finanzbeamten beschlagnahmten die Medikamente, und der Fahrer und der Beifahrer des Fahrzeugs aus dem Kosovo wurden wegen Arzneimittelfälschung angeklagt, heißt es in der Erklärung.