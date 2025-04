Orbán: Familiengründung dient der Gemeinschaft

Bei der Gründung einer Familie gehe es nicht nur um persönliches Glück, sondern auch um die Zukunft der Gemeinschaft, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, Mütter verdienten Respekt, nicht nur, weil sie eine schwierige Aufgabe übernähmen, sondern auch, weil sie etwas Wichtiges für die ganze Gemeinschaft täten. Es sei ungerecht, wenn Menschen, die Kinder aufziehen, ein härteres Leben hätten als jene, die dies nicht tun, und es sei daher Aufgabe der Regierung, die Fairness wiederherzustellen. Als er 2010 an die Macht kam, versprach er, die Unterschiede zu beseitigen und dafür zu sorgen, dass Familien, die Kinder aufziehen, nicht benachteiligt werden. „Und ich mache große Fortschritte.“ Orbán erwähnte die Regelung der Regierung, Frauen, die Kinder bekommen, für den Rest ihres Lebens von der Einkommensteuer zu befreien. Dies, so fügte er hinzu, sei mit der Arbeit verbunden, „eine weitere Frage der Gerechtigkeit“. „Wenn wir die Familienförderung nicht an die Arbeit koppeln, werden weniger Menschen in Ungarn arbeiten als nötig. Es ist also das Beste für das Land und auch für die Familien, eine Politik zu verfolgen, die es den Familien – insbesondere den Müttern – ermöglicht, selbst zu entscheiden, ob sie zu Hause bleiben wollen oder nicht“, fügte er hinzu.