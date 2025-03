Orbán: Menschen mit Kindern sollten finanziell nicht schlechter gestellt sein als Menschen ohne Kinder

Menschen, die Kinder haben, sollten finanziell nicht schlechter gestellt sein als Menschen ohne Kinder, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er fügte hinzu, dass sich die Welt „auf den Frieden im Jahr 2025 zubewege“, und dies werde positive wirtschaftliche Auswirkungen haben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die ungarische Regierung habe versucht, das „Familienleben“ zur Grundlage des Steuersystems zu machen, was es ihr ermöglicht habe, „den größten Schritt zu tun und eine lebenslange Einkommensteuerbefreiung für Mütter einzuführen“, so der Ministerpräsident. Damit werde in Ungarn ein „unvergleichliches, familienzentriertes Wirtschaftssystem“ geschaffen, fügte er hinzu. Orbán sagte, Kinder zu haben sei nicht nur eine persönliche Angelegenheit, sondern auch „eine Schlüsselfrage aus der Sicht unserer nationalen Gemeinschaft“. Deshalb sei es wichtig, dass diejenigen, die sich dafür entscheiden, Kinder zu bekommen, finanziell nicht schlechter gestellt werden als diejenigen, die sich dagegen entscheiden. Orbán sagte, die Situation sei jetzt „viel besser als früher“, aber es werde noch ein paar Jahre dauern, bis das „Familienkarrieremodell“ vollständig verwirklicht sei. „Dann werden wir bald sagen können, dass diejenigen, die Kinder großziehen, auch kurzfristig finanziell nicht schlechter gestellt sind“, fügte er hinzu.