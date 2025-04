Orbán: Ergebnisse der Gespräche zwischen Ungarn und den USA „werden innerhalb von 6 Monaten spürbar“ sein

Die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen Ungarn und den USA werden innerhalb von sechs Monaten zu spüren sein, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem am Samstag auf Facebook veröffentlichten Video – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Video zeigt einen Ausschnitt aus dem Interview des Ministerpräsidenten mit András Hont, einem Moderator der Sendung Öt (Fünf), die am Donnerstag auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht wurde. Zum Zollkrieg sagte Orbán: „Das ist eine Sache, deren Anfang wir kennen, und ich glaube, wir kennen auch den Ausgang. Was dazwischen passiert, spielt keine Rolle.“ Orbán sagte, dass US-Präsident Donald Trump die Zölle mit allen Ländern, in denen die USA ein Defizit haben, neu verhandeln würde, um die aktuelle Situation zu verbessern. „Wenn es um uns geht, verhandeln wir mit den Amerikanern über Themen, die für uns von Vorteil sind“, sagte Orbán. Die Regierung führe Gespräche über „Wirtschaftsabkommen und -themen“, um die Nachteile der Zölle auszugleichen, sagte er.