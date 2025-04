Narzissentag in Babócsa

Am 26. April 2025 findet in Babócsa der Tag der Narzisse statt, um die Blüte des größten zusammenhängenden Narzissenfeldes Europas zu feiern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Organisatoren, der Verein für Babócsa, kündigten auf ihrer Facebook-Seite an, dass der Basa-Garten in der Gemeinde des Komitats Somogy nun schon zum 27. Mal auf die Interessenten dieses einzigartigen Spektakels wartet. Das eintägige Festival umfasst einen Umzug, eine Handwerksmesse, Tanzvorführungen, einen Wettbewerb im Gulaschkochen und Kuchenbacken, einen Kinderspielplatz, Bogenschießen und mehrere Konzerte.

Laut der Website der Gemeinde hat der Basa-Garten, in dem die Veranstaltung stattfindet, seinen Namen von der Geschichte, dass der örtliche Pascha während der türkischen Besatzung seine 13 Hektar mit Narzissen bepflanzte, um seine Haremsdamen zu erfreuen. Seitdem blühen seit Jahrhunderten jedes Frühjahr zahlreiche Sternnarzissen und hüllen das Feld am Rande des Dorfes, das von der Nationalparkverwaltung Donau-Drau geschützt wird, für einige Tage in eine Duftwolke.