Lánchíd, Váralagutat und Zielinski-Brücke im Stadtpark werden gereinigt

Die Frühjahrsreinigung der Brücken durch die FKF geht weiter: Am Mittwochabend wird der Váralagutat gereinigt, in der Nacht zum Freitag die Lánchíd und die Zielinski-Brücke im Stadtpark, teilte die Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach wird die innerhalb der Budapester Stadtwerke unabhängig arbeitende Abteilung der FKF Stadtwerke am Mittwoch zwischen 23.30 und 4.30 Uhr den Burgtunnel mit manueller und maschineller Kraft sowie umweltfreundlichen Reinigungsmitteln reinigen. Am Donnerstag wird ab 23.30 Uhr die Zielinski-Brücke im Stadtpark gereinigt, und von 23.30 bis 4.30 Uhr wird die Kettenbrücke gereinigt, ebenfalls mit einer vorübergehenden Sperrung für einige Stunden. Das Unternehmen bittet Autofahrer und Radfahrer, während des angegebenen Zeitraums alternative Routen zu wählen und auf Fahrzeuge und öffentliche Arbeiter in diesem Bereich zu achten.