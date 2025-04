Bewertung des ungarischen Gewerbeimmobilienmarktes stabilisiert sich 2024

Der Rückgang der Bewertung auf dem ungarischen Gewerbeimmobilienmarkt kam ab dem zweiten Quartal 2024 zum Stillstand und die zyklische Wahrnehmung des Marktes zeigte eine positive Entwicklung, so die Ungarische Nationalbank in einem Bericht am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das geringer als erwartet ausgefallene BIP-Wachstum hat dem Miet- und Investitionsmarkt in der zweiten Jahreshälfte keine Impulse verliehen, aber eine Belebung des BIP-Wachstums im Jahr 2025 zusammen mit einer Wende auf den europäischen Märkten könnte die zyklischen Risiken verringern, so der Commercial Real Estate Report. Bei der Vorstellung des Berichts sagte Tamás Nagy, ein Direktor der Zentralbank, dass die Fortsetzung der positiven Entwicklung stark von der Erholung des inländischen Industriesektors abhängen werde. Er fügte hinzu, dass die Finanzierung kein Problem darstellen sollte, da die Banken keine Verschärfung der Kreditkonditionen für gewerbliche Immobilienprojekte erwarten. Nagy wies auf die Unsicherheit auf dem Büromarkt hin, da nach der Pandemie weiterhin Hybridbauten errichtet wurden, und sagte, dass in den letzten Jahren eine Reihe von Bürogebäuden in Hotels umgewandelt worden seien, während Eröffnungen die Leerstandsquote bis 2025 auf „kritische“ 15 Prozent anheben könnten. Die Investitionen in das Segment der Industrie- und Logistikimmobilien haben ein Rekordniveau erreicht und könnten die Leerstandsquote von unter 8 % im Jahr 2024 vorübergehend etwas anheben, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Bedingungen für Hotelinvestitionen günstig seien, da die Tourismusindikatoren das Niveau vor der Pandemie erreicht hätten. Das Investitionsvolumen für Gewerbeimmobilien in Ungarn fiel um 28 % auf 400 Mio. EUR im Jahr 2024. Auf inländische Investoren entfielen 73 % dieses Volumens.