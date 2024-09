NBH sieht weitere Verlangsamung der Inflation im September

Der im August verzeichnete Verbraucherpreisindex von 3,4 Prozent entsprach den Erwartungen der Ungarischen Nationalbank, und die Zentralbank geht davon aus, dass die Inflation im September auf 3,1 Prozent sinken wird, sagte András Balatoni, Direktor der Nationalbank, am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Vorstellung des neuen vierteljährlichen Inflationsberichts der Nationalbank sagte Balatoni, dass der Verbraucherpreisindex für den Rest des Jahres moderat ansteigen und im Dezember bei über 4,0 Prozent liegen werde. In dem neuen Bericht schätzt das Zentralbankamt die durchschnittliche jährliche Inflationsrate für 2024 auf 3,5 % bis 3,9 %, gegenüber 3,0 % bis 4,5 % in dem im Juni veröffentlichten Bericht. Balatoni sagte, die Disinflation werde sich im ersten Quartal 2025 fortsetzen, unterstützt durch ein niedrigeres externes Kostenumfeld und geringere rückwirkende Preisanpassungen. Die Auswirkungen der rückwirkenden Preisanpassung bei Dienstleistungen werden abklingen, während die Kerninflation in der zweiten Jahreshälfte zu sinken beginnen könnte, um den Verbraucherpreisindex nachhaltig in den Toleranzbereich der Zentralbank von 3,0 Prozent +/-1 Prozentpunkt zurückzuführen, fügte er hinzu. Die Zentralbank schätzt, dass die Finanztransaktionssteuer die durchschnittliche jährliche Inflation im Jahr 2024 um 0,1 Prozentpunkte und im Jahr 2025 um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte anheben wird, sagte er.

Die NBH senkte ihre Prognose für das BIP-Wachstum 2024 von 2,0 % bis 3,0 % auf 1,0 % bis 1,8 %, da der niedrige Auftragsbestand in der Industrie und die Dürre in der Landwirtschaft das Wachstum belasten. Auf der Verbrauchsseite werden der Konsum der privaten Haushalte und die Nettoexporte als Wachstumsstützen angesehen, während die Investitionen das Wachstum belasten. Die Wiederaufnahme früher aufgeschobener Investitionen und eine verbesserte Auslandsnachfrage könnten im Jahr 2025 zu einem ausgewogeneren Wachstum führen und das BIP-Wachstum auf 2,7-3,7 % anheben. Im Jahr 2026 könnte das BIP-Wachstum 3,5-4,5 Prozent erreichen. Balatoni stellte fest, dass sich die Beschäftigung auf einem historischen Höchststand befinde, die Anspannung auf dem Arbeitsmarkt jedoch nachlasse, da die Unternehmen ungenutzte Kapazitäten erschließen und auf Arbeitsmarktreserven zurückgreifen. Aufgrund der im Sommer angekündigten Ausgabenkürzungen senkte die NBH ihre Prognose für das diesjährige gesamtstaatliche Defizit von 4,5 % bis 5,0 % des BIP auf 3,5 % bis 4,5 %. Sie rechnet mit einem Rückgang der Staatsverschuldung um 0,3 Prozentpunkte zum Jahresende.