Hongene Biotech baut Werk in der Nähe von Budapest

Das singapurische Pharmaunternehmen Hongene Biotech wird in Gödöllő am Rande der Hauptstadt ein 36 Mrd. HUF teures Werk errichten, seine erste Niederlassung in Europa – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Investition, mit der 150 Arbeitsplätze geschaffen werden, wird durch einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 7,5 Milliarden Forint unterstützt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Freitag in Budapest. Das Unternehmen verwende Technologie von Weltrang und werde einen großen Teil seiner Produktion exportieren. Die ungarische Pharmaindustrie beschäftigt fast 40.000 Arbeitnehmer und erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 1.330 Milliarden Forint, so der Minister. Pharmazeutika sind die viertwichtigste Produktgruppe in Ungarns Exporten, wobei der Sektor 85 % seiner Produktion exportiert, sagte er. In den vergangenen zehn Jahren habe die Regierung 34 große Investitionsprojekte von Pharmaunternehmen unterstützt, fügte Szijjártó hinzu.