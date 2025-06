EU könnte MKS-Beschränkungen für Ungarn innerhalb weniger Tage aufheben

Die Europäische Union könnte die Beschränkungen für Ungarn im Zusammenhang mit früheren Ausbrüchen der Maul- und Klauenseuche innerhalb weniger Tage aufheben, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Dienstag auf einer Konferenz an der Veterinärmedizinischen Universität in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, dass die Aufhebung der Beschränkungen für den Export ungarischer Agrarprodukte in Nicht-EU-Länder länger dauern werde und von der Bewertung der bei der Weltorganisation für Tiergesundheit eingereichten Unterlagen abhänge. Die Regierung arbeite daran, die Gespräche über die Aufhebung dieser Beschränkungen zu beschleunigen, fügte er hinzu. Nagy sagte, dass die Suche nach der Ursache für die MKS-Ausbrüche, von denen Anfang des Jahres landwirtschaftliche Betriebe im Westen Ungarns betroffen waren, noch andauere.