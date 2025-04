OTP trennt die Rollen von Vorsitzendem und CEO

Der Vorstand der OTP Bank, Ungarns größter kommerzieller Kreditgeber, hat beschlossen, die Rollen des Vorstandsvorsitzenden und des CEO aufzuteilen, teilte der Vorstandsvorsitzende Sándor Csányi den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Csányi sagte, er werde ab dem 1. Mai weiterhin Vorsitzender des Kreditinstituts sein, während Péter Csányi, der die digitale Abteilung der Bank leitet, die Funktion des CEO übernehmen werde. Nach 33 Jahren als Chairman-CEO sagte Csányi, er werde sich als Chairman auf strategische Aufgaben konzentrieren. Die Trennung von strategischem und operativem Management könne die Effizienz der Bank verbessern, fügte er hinzu. Csányi sagte, die OTP habe 2024 ihr „erfolgreichstes Jahr aller Zeiten“ abgeschlossen und eine „hervorragende“ Rentabilität erzielt, während sie gleichzeitig eine außerordentlich stabile Kapitalposition beibehalten habe und weiterhin Marktführer in der Region sei. Seit seiner Gründung habe OTP 26 Banken übernommen, davon 14 in den letzten zehn Jahren, und sei in fünf Ländern Marktführer. Seit 2014 habe sich die Bilanzsumme von OTP verdreifacht und der Kreditbestand vervierfacht. Laut Csányi erreichte der Marktanteil der OTP in Ungarn im vergangenen Jahr 19,5 Prozent.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er sagte, dass Ungarns „besondere Belastungen des Bankensektors“ die höchsten in Europa seien, und fügte hinzu, dass sie für OTP im Jahr 2025 263 Milliarden Forint erreichen würden. In diesem Betrag sind 176 Milliarden Forint für die Transaktionssteuer enthalten, die größtenteils an die Kunden weitergegeben wird, aber mit dem Risiko, dass sie sich anderen Finanzdienstleistern wie Revolut zuwenden, sagte er. Csányi sagte, dass die Kreditvergabe in der Ukraine wieder anlaufe und um 20 Prozent im Jahr 2024 anstieg. Er fügte hinzu, dass das Engagement von OTP in Russland und der Ukraine auf Gruppenebene von 14 Prozent des Nettokreditbestands im Jahr 2014 auf 6 Prozent Ende 2024 gesunken sei. Er sagte, die Entscheidung, sich aus dem rumänischen Markt zurückzuziehen, sei kurz- und mittelfristig richtig, aber OTP könne später „mit einer größeren Präsenz“ auf den größten Bankenmarkt der Region zurückkehren. Bis dahin plant OTP, dort grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen anzubieten, fügte er hinzu. Csányi sagte, die OTP habe am Freitag von der Ungarischen Nationalbank die Genehmigung erhalten, bis Ende 2025 eigene Aktien im Wert von bis zu 150 Mrd. HUF zurückzukaufen. Die Hauptversammlung genehmigte einen Vorschlag zur Ausschüttung einer Dividende von 270 Mrd. HUF oder 964,29 HUF pro Aktie.