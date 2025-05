Die digitalen Dienste der OTP Bank werden erneuert

Die digitalen Dienstleistungen der OTP Bank werden erneuert. Ab dem 1. Juli werden wesentliche Änderungen bei den digitalen Dienstleistungen für Privatkunden in Kraft treten, teilte die Gruppe für Unternehmenskommunikation der Bank am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Demnach wird die Online-Banking-Schnittstelle OTPdirekt fast vollständig durch die Internet- und Mobilbank OTP ersetzt, die in den letzten Jahren parallel zur bisherigen Schnittstelle betrieben wurde. Die OTPdirekt-Dienste, die vor 21 Jahren eingeführt wurden, werden endgültig eingestellt, wodurch die Verfügbarkeit der OTPdirekt-Internetbank für Privatkunden und der mit ihr verbundenen Anwendungen OTPdirekt Broker und SmartBroker deutlich reduziert wird.

Den Angaben zufolge werden die Privatkunden der OTP Bank ab dem 1. Juli nur noch über die OTP Internetbank und die Mobile Bank online Bankgeschäfte tätigen können. Die Bank entwickelt die Dienste dieser neuen Schnittstellen, die bereits von mehr als 2,2 Millionen Privatkunden genutzt werden, kontinuierlich weiter, heißt es in der Mitteilung. Laut der Pressemitteilung können die Nutzer neben den traditionellen Bankgeschäften auch Dienste wie Spending Monitor, Carbon Monitor und Persely-Funktionen nutzen. Die OTP-Internet- und Mobile-Banking-Dienste können von Kunden genutzt werden, die einen entsprechenden Vertrag über digitale Dienstleistungen abgeschlossen haben. Wie bereits erwähnt, können sich Kunden, die keinen solchen Vertrag abgeschlossen haben, auch über einen Online-Registrierungsprozess anmelden. Im Zuge der weiteren Entwicklung wird die OTP Bank in diesem Jahr auch ihre Geld- und Kapitalmarktdienstleistungen in mehreren Schritten auf ihre neuen digitalen Plattformen umstellen, so dass die Kunden ab Juli ihre Börsengeschäfte ausschließlich über die Online-Kanäle der nächsten Generation der Bank abwickeln können, wofür ebenfalls ein digitaler Vertrag erforderlich ist.