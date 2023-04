Szijjártó: EU von „Kriegsstimmung“ ergriffen

Die Europäische Union wird von einer „Kriegsatmosphäre“ beherrscht. Die große Mehrheit der Mitgliedstaaten befürwortet eine schnellere Lieferung von noch mehr Waffen an die Ukraine, während „friedensorientierte Akteure ernsthaft angegriffen werden“, so der Außenminister – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mehrere EU-Mitgliedsstaaten sind der Meinung, dass die EU noch nicht genug getan hat, um die Ukraine zu unterstützen, sagte Péter Szijjártó am Montag auf einer Pressekonferenz während einer Pause des Rates für Auswärtige Angelegenheiten in Luxemburg. „Wenn wir die Position der Mehrheit der europäischen Länder hier zusammenfassen wollten, dann könnten wir sagen, dass wir mehr Geld ausgeben sollten, um noch schneller noch mehr Waffen in die Ukraine zu schicken“, so der Minister. In der Zwischenzeit sehen sich diejenigen, die sich für den Frieden aussprechen, „ernsthaften politischen und verbalen Angriffen“ ausgesetzt, fügte er hinzu.

Zu den ukrainischen Getreideexporten merkte er an, dass sich die Regierung bereit erklärt habe, so genannte Solidaritätskorridore einzurichten, um die weltweite Nahrungsmittelkrise zu lindern. Der größte Teil des von der Ukraine exportierten Getreides und der landwirtschaftlichen Erzeugnisse bleibe jedoch in Mitteleuropa hängen. Die Europäische Kommission sei in der Pflicht, hier sofort Abhilfe zu schaffen und klarzustellen, dass das Abkommen zwischen der EU und der Ukraine auch für Transitlieferungen gelte, so Szijjártó. Ungarn halte sich an das ursprüngliche Konzept, indem es direkte Getreideimporte aus der Ukraine verbiete, aber Transitlieferungen zulasse.