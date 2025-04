Gulyás: EU will verhindern, dass das Volk über den EU-Beitritt der Ukraine entscheidet

Die Europäische Union will die Bevölkerung daran hindern, über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union zu entscheiden, sagte der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten am Donnerstag bei einer Pressekonferenz der Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gergely Gulyás wies darauf hin, dass das Referendum in dieser Woche begonnen habe und dass alle ungarischen Bürger mit ständigem Wohnsitz in Ungarn einen Stimmzettel zur Frage des EU-Beitritts der Ukraine erhalten würden. Gulyás sagte, die Meinung der Bevölkerung werde die Position Ungarns in dieser Angelegenheit bestimmen. „Wir können nicht die Verantwortung für die anderen Länder übernehmen“.

Er rief alle dazu auf, zur Wahl zu gehen, da das Ergebnis entscheidend für die Zukunft der EU und Ungarns sein werde. Eine hohe Wahlbeteiligung sei von entscheidender Bedeutung, fügte er hinzu. Gulyás sagte, er habe bereits mit „Nein“ gegen den Beitritt der Ukraine gestimmt, „aber diejenigen, die mit ‚Ja‘ stimmen wollen, werden die Möglichkeit haben, dies zu tun“.