Fujimoto: „Haus der Musik ist eines meiner wichtigsten Projekte“

Sou Fujimoto, der japanische Architekt und Designer des mehrfach preisgekrönten Haus der Musik in Budapest, sagte am Mittwoch bei einem Vortrag im ungarischen Pavillon auf der Weltausstellung in Osaka, dass das Gebäude „eines der wichtigsten Projekte meines Lebens“ sei, so die Városliget Zrt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er erzählte den Zuhörern, wie er an der Ausarbeitung des Entwurfs und dem Bau des Gebäudes gearbeitet hatte, so die Projektgesellschaft in einer Erklärung. In einem informellen Gespräch beschrieb Fujimoto, wie er von der einzigartigen natürlichen Umgebung des Stadtparks, dem Veranstaltungsort und dem Reichtum der ungarischen Kultur inspiriert worden war. „Ich bin sehr stolz auf das Haus der Musik in Budapest, in dem eine perfekte Harmonie zwischen der Natur, dem Gebäude und dem musikalischen Inhalt besteht. Deshalb betrachte ich es als den besten Ausdruck meiner architektonischen Philosophie“. „Es ist eines der wichtigsten Projekte für mich bisher, und ich bin sehr stolz darauf“, sagte er. „Ich habe das Haus der Musik seit seiner Eröffnung mehrmals besucht und es hat mich sehr gefreut zu sehen, wie viele Besucher es anzieht und wie viel Freude es bereitet.“