Tibor Navracsics: Die wahre Gefahr ist, dass Immobilien unerschwinglich bleiben

Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass Immobilien so teuer bleiben, dass junge Menschen oder Menschen mit durchschnittlichem Einkommen nicht in der Lage sein werden, in bestimmten Gebieten Häuser zu kaufen, sagte der Minister für öffentliche Verwaltung und regionale Entwicklung in einem Video, das am Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Navracsics schrieb in der Videobeschreibung, dass dies zu befürchten sei und nicht, dass das Gesetz zum Schutz der lokalen Identität zu einem Wertverlust der Immobilien führen werde. In dem Video sagte er, eine Berechnung habe ergeben, dass ein Durchschnittsverdiener 30 % seines monatlichen Einkommens sparen müsse, um eine 50-Quadratmeter-Wohnung in einer Großstadt zu kaufen, „was ein ziemlich straffes finanzielles Tempo ist“, und selbst dann würde es zwanzig bis dreißig Jahre dauern, um diese Wohnung zu kaufen. Die wirkliche Gefahr, so der Minister, sind die zu hohen Immobilienpreise, die es jungen Menschen unmöglich machen, eine Karriere zu beginnen, oder neu gegründeten Unternehmen, Räumlichkeiten zu mieten oder zu kaufen. Insgesamt nehmen die hohen Immobilienpreise „der neuen Generation die Möglichkeit, sich sozial zu erneuern und ins Berufsleben einzusteigen“, sagte er.

Er sagte: „Es ist sehr lohnenswert, die Gemeinden mit den Schutzmechanismen auszustatten, die das Gesetz ihnen bietet, wenn sie diese nutzen wollen“. An diese Gemeinden gerichtet sagte er, sie sollten „aufhören, auf Immobilieninvestoren zu hören“, die auf dem Wohnungsmarkt nur Geld verdienen wollen, denn das ultimative Ziel des Wohnungswesens und des Wohnungsmarktes sei es, dass jeder das richtige Haus für sich findet und seine Karriere beginnen kann. In dem Video sagte Tibor Navracsics, dass die Immobilienpreise in Ungarn seit 2010 um 230 Prozent gestiegen sind, verglichen mit 54,1 Prozent im Durchschnitt in der Europäischen Union.