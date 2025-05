Fiskalrat erhebt keine Einwände gegen Haushaltsentwurf, weist aber auf einige Risiken hin

Der Fiskalrat erhebt keine grundsätzlichen Einwände gegen den Haushaltsentwurf der Regierung für 2026, weist aber in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme auf Risiken hin, die die Ziele angesichts der zunehmenden Unsicherheit im globalen wirtschaftlichen Umfeld beeinträchtigen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ein niedriger als erwartetes BIP im ersten Quartal und globale Handelsspannungen stellen Risiken für die Erreichung des Wirtschaftswachstumsziels von 2,5 Prozent im Jahr 2025 dar, so der Rat. Hohe Zölle könnten sich ungünstig auf den ungarischen Exportsektor auswirken, während die unsicheren Aussichten die Investitionstätigkeit beeinträchtigen könnten, so der Rat weiter. Der Rat erklärte, dass der anhaltende Anstieg des inländischen Verbrauchs, der durch die hohe Beschäftigung, die höheren Reallöhne und die staatlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Nettoeinkommen der Haushalte angetrieben wird, diese Risiken abmildern würde. Der Rat erklärte, dass Abweichungen von den makroökonomischen Annahmen eine Überprüfung einer früheren Vereinbarung über Mindestlöhne zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und der Regierung auslösen könnten. Der Rat bestätigte das periodengerechte Defizitziel von 3,7 % des BIP für 2026, gepaart mit einem Primärdefizit von Null, sagte aber, dass die Lücke immer noch unter 3 % gebracht werden sollte.

Der Rat wies auch auf das Risiko geringerer Einnahmen im Zusammenhang mit dem unterdurchschnittlichen BIP-Wachstum und der Unsicherheit in Bezug auf die Transfers aus Brüssel hin. Er fügte hinzu, dass die 50 Milliarden Forint an Reserven im Haushalt für außerordentliche staatliche Maßnahmen niedriger seien als in früheren Jahren und empfahl, den Betrag zu erhöhen. In einer Erklärung, die später am Montag veröffentlicht wurde, sagte das Wirtschaftsministerium, die Regierung sehe derzeit keinen Grund, die makroökonomischen Annahmen im Haushaltsentwurf zu überprüfen, könne sie aber im Sommer wieder aufgreifen. Die Regierung wird der Empfehlung des Rates in Bezug auf die Rücklagen für außerordentliche staatliche Maßnahmen folgen und diese von 50 Mrd. Forint auf 192 Mrd. Forint aufstocken, während sie die Gesamtausgaben um denselben Betrag kürzt, um den Haushaltssaldo unverändert zu halten, so das Ministerium weiter. Die Regierung wird dem Gesetzgeber am 6. Mai den Haushaltsentwurf für 2026 vorlegen.