Balázs Orbán: Strategische Entscheidungen zur Ukraine stehen an

Das wichtigste politische Thema des kommenden Jahres sei es, sicherzustellen, dass die Europäer nicht zwei „dumme Fehler“ machten, sagte Balázs Orbán, der politische Direktor des Ministerpräsidenten, am späten Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einem öffentlichen Forum in Csopak, im Westen Ungarns, sagte Orbán, es sei von entscheidender Bedeutung, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Er forderte Regierungsentscheidungen, die den Frieden, die Sicherheit und das Wirtschaftswachstum in Ungarn garantieren und über den April 2026 hinaus wirken. Da sich die Vereinigten Staaten aus der Vermittlung in dem Konflikt zurückziehen, dürfe Europa die für den Kontinent bestimmten Mittel nicht zur Finanzierung der Ukraine verwenden, sagte er. „Es gibt nicht genug Geld, um die Ukraine in die europäische Gemeinschaft zu integrieren, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, unsere Verteidigung zu stärken und auch die europäische Wirtschaft anzukurbeln“, sagte der politische Direktor. Ein weiterer möglicher Fehler Europas, der „einem Selbstmord gleichkäme“, sei es, die Rolle der USA zu übernehmen und den Krieg fortzusetzen, denn dies würde „alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen aufzehren“.