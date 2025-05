Orbán: Ungarn und Rumänien bleiben EU-Mitglieder mit vollen Rechten

Die Menschen sowohl in Rumänien als auch in Ungarn sind Bürger der Europäischen Union mit vollen Rechten „und werden es auch bleiben“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag im westungarischen Tihany und fügte hinzu, dass sich die beiden Länder „in ihren Kämpfen für das Christentum und die Souveränität“ aufeinander verlassen könnten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán zitierte den rumänischen Präsidentschaftskandidaten George Simion mit den Worten: „Die Zeit ist reif für ein Europa der Nationen, ein christliches Europa“, und sagte: „Wir sind uns völlig einig“. Orbán sagte, Ungarn und Rumänen hätten ein gemeinsames Schicksal. „Wir werden uns nicht in die Kämpfe der laufenden rumänischen Präsidentschaftswahlen einmischen, aber … wir versichern dem rumänischen Volk und seinem nächsten Präsidenten, dass wir auf dem Boden der Zusammenarbeit stehen und keinen Versuch der Isolation oder der politischen Rache gegen Rumänien oder seine Führer unterstützen werden.“