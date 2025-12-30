Nyitrai: Anglergemeinschaft kann auch 2026 auf die Regierung zählen

Taten statt Worte, die Anglergemeinschaft kann auch 2026 auf die Regierung zählen – dies teilte der Chefberater des Ministerpräsidenten am Dienstag in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zsolt Nyitrai erklärte, dass Ungarn das „Land der eine Million Angler” sei und dass es ein gemeinsamer Erfolg sei, dass die kommerzielle Fischerei in natürlichen Gewässern eingestellt wurde und die meisten Gewässer in Ungarn nun vom Ungarischen Anglerverband (MOHOSZ) verwaltet werden. Der Chefberater bedankte sich dafür, dass die Angler „die Umwelt unserer Gewässer” schützen. Er fügte hinzu, dass bereits eine Angelkarte und eine spezielle App die schnelle Verwaltung unterstützen und dass gemeinsam die Nationale Angel-Tourismus-Strategie entwickelt wurde, die mit konkreten Maßnahmen und Mitteln dazu beiträgt, das Angebot an Angelgewässern nicht nur für „Angler”, sondern auch für ungarische Familien und Ausflügler zu erweitern.

In dem Video sprach Lajos Szűcs, Präsident des MOHOSZ, darüber, dass die Preise für Angelscheine im Jahr 2026 nicht steigen werden, sodass die Preise für staatliche Angelscheine, Fangtagebücher und regionale Scheine für Gewässer mit Unterpacht gemäß den Erwartungen des MOHOSZ unverändert bleiben werden. Zur Erleichterung für die Angler können die Vereinsmitgliedschaft und alle erforderlichen Dokumente ab dem 1. Januar online, sogar von zu Hause aus, bei den Vereinen erneuert werden, die sich dem neuen System des MOHOSZ angeschlossen haben.

Das Ziel des MOHOSZ ist es weiterhin, berechenbare Bedingungen, eine moderne Verwaltung und fischreiche, lebenswerte Gewässer zu gewährleisten, betonte er. „Wir bereiten uns auf eine gute Saison vor und wünschen allen ein erfolgreiches, erlebnisreiches neues Jahr!”, sagte der Präsident.