Anti-Terror-Einheit verhaftet ukrainischen Spion in Budapest

Die Anti-Terror-Einheit TEK hat nach eigenen Angaben am Freitagnachmittag in der Budapester Innenstadt einen ukrainischen Staatsangehörigen verhaftet, gegen den die Nationale Generaldirektion für die Ausländerpolizei wegen Spionageaktivitäten ein Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt hat, heißt es in einer Erklärung auf der Facebook-Seite der Regierung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Mann wurde verhört, bevor er in der Nacht aus dem Land abgeschoben wurde, da seine Handlungen ein Risiko für die ungarische Souveränität darstellten, hieß es in der Erklärung vom Samstag. Der Mann habe unter diplomatischer Tarnung gearbeitet, aber sein offizieller Status sei abgelaufen, hieß es weiter.