Die Mehrheit der Ungarn lehnt den Brüsseler Plan ab, russische Energie zu verbieten. Dies geht aus einer Umfrage der Századvég-Stiftung hervor, die am Montag auf deren Website veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

70 Prozent der Ungarn lehnen den Plan ab und 55 Prozent sagen, dass er Ungarns Wirtschaft ruinieren würde, so Századvég. Laut der Denkfabrik sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in einer Rede am 6. Mai, dass neben der Bewaffnung der Ukraine und der Beschleunigung ihres EU-Beitritts die Einführung eines totalen Verbots für russische Energieimporte ein Hauptziel sei. Sie fügten hinzu, dass das Verbot bedeuten würde, dass die ungarischen Haushalte die Marktpreise für Energie zahlen müssten, anstatt in den Genuss billigerer Rechnungen dank der staatlichen Preisobergrenze zu kommen, was dazu führen würde, dass die Haushalte das 3,5-fache ihrer derzeitigen Ausgaben für Energie bezahlen müssten. Dies hätte „ernste wirtschaftliche und soziale Folgen“, so der Think-Tank.