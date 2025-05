Hidvéghi: Online-Abstimmung über den EU-Beitritt der Ukraine ab Montag möglich

Die Regierung hat den Ungarn die Möglichkeit gegeben, bei dem Referendum über den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union online abzustimmen, sagte ein Staatssekretär des Kabinetts des Ministerpräsidenten am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hidvéghi erklärte auf Facebook, dass die Online-Stimmabgabe unter voks2025.hu nach der Registrierung mit einer gültigen E-Mail-Adresse über eine spezielle URL erfolgen kann, die an die E-Mail-Adresse gesendet wird. Die Postzustellung der gedruckten Stimmzettel endete letzte Woche, und die letzten Zahlen zeigten, dass bereits mehr als 1,2 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben haben, sagte er und fügte hinzu, dass dies „eine extrem hohe Zahl innerhalb weniger Wochen“ sei. Er fügte hinzu, dass dies zeige, dass die Ungarn die Bedeutung des Themas verstanden hätten und dass „es eine Angelegenheit ist, die nicht ohne sie entschieden werden darf“. Allein in der vergangenen Woche seien mehrere zehntausend Beschwerden über gestohlene Wahlzettel bei der Regierung eingegangen. „Wir verstehen, dass sowohl im Ausland als auch im Inland einige ernsthafte politische Kräfte die Ungarn daran hindern wollen, ihre Meinung bei dieser Abstimmung frei zu äußern“, fügte er hinzu. Die Ukraine habe eine Hetzkampagne gegen Ungarn gestartet, und die Angriffe aus Brüssel dauerten an, sagte er.