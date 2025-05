BYD stärkt Marktposition in Ungarn

Das chinesische Unternehmen BYD hat von Januar bis April 558 Elektro-Pkw in Ungarn verkauft, mehr als doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, so BYD PR Hungary gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Der Marktanteil von BYD in diesem Segment erreichte 17,9 Prozent und schloss damit zum Marktführer Tesla auf, der einen Anteil von 21,5 Prozent hat. BYD verkaufte im Zeitraum Januar-April 757 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Im Jahr 2024 belief sich der Absatz von BYD bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf 1.548, was einem Marktanteil von 1,37 Prozent entspricht. In diesem Jahr könnte sich der BYD-Absatz in Ungarn verdoppeln oder sogar verdreifachen, so BYD PR Hungary. BYD hat vor kurzem seinen Dolphin Surf vorgestellt, einen Kleinwagen für die Stadt, sein achtes in Europa erhältliches Modell. BYD baut in Szeged (Südost-Ungarn) eine Produktionsstätte, seine erste in Europa, und richtet ein Geschäfts- und Entwicklungszentrum in Ungarn ein.