Sieben Kilogramm Heroin bei einem Mann am Flughafen Ferihegy gefunden

Sieben Kilogramm Heroin wurden am Liszt Ferenc International Airport von Finanzbeamten im Gepäck eines polnischen Staatsbürgers in einem dafür vorgesehenen Versteck gefunden, teilte das Nationale Ermittlungsbüro der Bereitschaftspolizei (KR NNI) am Mittwoch auf der Website der Polizei mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die verstärkten Kontrollen wurden im Rahmen einer internationalen Operation von Europol unter Beteiligung von 26 Ländern auf der Grundlage einer Risikoanalyse in Zusammenarbeit mit dem Amt für Drogenkriminalität der KR NNI, der Flughafenpolizei, der nationalen Steuer- und Zollbehörde sowie dem nationalen Informationszentrum durchgeführt. Der Mann, der aus Kambodscha über Südkorea nach Budapest gereist war, wurde festgenommen, und das Gericht ordnete seine Verhaftung an, fügten sie hinzu. Ziel der Aktion war es, den Drogenhandel im Luftverkehr sowohl im Passagier- als auch im Frachtverkehr einzudämmen. Die Operation wurde im Rahmen des von Europol koordinierten Programms EMPACT (Europäische multidisziplinäre Plattform gegen kriminelle Bedrohungen) durchgeführt. Im Rahmen der internationalen Aktion wurden – ähnlich wie in Ferihegy – in mehreren Ländern Drogenhändler festgenommen und erhebliche Mengen an Drogen beschlagnahmt, heißt es in der Mitteilung.