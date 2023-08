Leichte Erdbeben in Ostungarn gemeldet

Am Samstag ereigneten sich in Ostungarn mehrere kleinere Erdbeben, teilte die Katastrophenschutzbehörde der Nachrichtenagentur MTI mit.

Um 11.13 Uhr wurde in der Nähe der Stadt Gyomaendrőd im Südosten des Landes ein Erdbeben der Stärke 4 auf der Richterskala gemeldet, teilte die Nationale Direktion für Katastrophenschutz unter Berufung auf einen Bericht des seismologischen Observatoriums Kövesligeti Radó mit. Das Beben war in mehreren nahegelegenen Siedlungen zu spüren, aber bisher liegen der Katastrophenschutzbehörde keine Berichte über Schäden vor. Wenige Minuten später wurde in der Nähe von Túrkeve im Osten ein weiteres Erdbeben der Stärke 4,0 registriert, dessen Erschütterungen auch in den umliegenden Ortschaften zu spüren waren. Um 12.51 Uhr registrierte das Observatorium ein Erdbeben der Stärke 2,8 in der Nähe der südöstlichen Stadt Szarvas. Später am Nachmittag wurden zwei Nachbeben der Stärke 2,8 und 3,5 in der Nähe von Szarvas registriert, so die Beobachtungsstelle, die hinzufügte, dass weitere Beben zu erwarten seien.