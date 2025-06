Budapest: Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs am Freitag

Der zehnminütige Streik des öffentlichen Nahverkehrs in der Hauptstadt am Freitag ist ein Protest für Budapest, an dem sich auch mehrere Gewerkschaften von Unternehmen und Institutionen der Hauptstadt beteiligen, teilte das Bürgermeisteramt am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In ihrer Mitteilung erinnern sie daran, dass der öffentliche Nahverkehr in Budapest am Freitag um 11:50 Uhr für zehn Minuten eingestellt wird. Die Fahrzeuge des Budapester Verkehrszentrums (BKK) werden während dieser Zeit an den Haltestellen warten und nach Ablauf der Pause um 12:00 Uhr ihre Fahrt fortsetzen. „Diese Einstellung ist ein Protest für Budapest. Ziel der Initiative ist es, dass die Hauptstadt zeigt, dass die Kürzungen der Regierung Budapest ausbluten lassen und nun auch grundlegende öffentliche Dienstleistungen gefährdet sind”, heißt es in der Erklärung. Das Büro des Oberbürgermeisters teilte mit, dass sich mehrere Gewerkschaften von Unternehmen und Institutionen der Hauptstadt dem Protest für Budapest angeschlossen haben und am Freitag vierzehn Gewerkschaften der Hauptstadt eine Solidaritätsaktion durchführen werden. Sie teilten mit, dass die Mitarbeiter der Fővárosi Vízművek (Wasserwerke der Hauptstadt), der Budapesti Közművek (Öffentliche Versorgungsbetriebe Budapest) und der Budapest Közút (Straßenverkehrsbetriebe Budapest) ihre Unterstützung mit blauen Bändern bekunden werden und auch die Mitarbeiter der Behörden eine Solidaritätsaktion vorbereiten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Freitag wird zwischen 11:50 und 12:00 Uhr der Ticketverkauf in den Bädern und Stränden der Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. für 10 Minuten unterbrochen. Die Überwachung der Schwimmbecken in den Bädern ist davon nicht betroffen, die Rettungsschwimmer sorgen weiterhin für die Sicherheit der Gäste. Die Mitarbeiter der Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) beteiligen sich am Freitag in blauen Oberteilen an der Solidaritätsaktion. In der Zentralbibliothek der FSZEK und in den Zweigbibliotheken werden zwischen 11.50 und 12.00 Uhr die Lichter ausgeschaltet, und die nicht im Dienst befindlichen Mitarbeiter lesen vor den Gebäuden Bücher. Während der Solidaritätsaktion werden die Leser in der Nutzung der Bibliotheken nicht eingeschränkt. Die Mitarbeiter des Stadtarchivs von Budapest versammeln sich vor dem Gebäude in der Teve utca und stehen während der zehnminütigen Aktion für die Hauptstadt ein. Auch die Mitarbeiter des Stadtzoos und des Botanischen Gartens sowie des Budapester Historischen Museums werden sich vor ihren Gebäuden versammeln. Die Mitarbeiter des Budapester Methodischen Sozialzentrums und seiner Einrichtungen drücken ihre Solidarität mit einem Gruppenfoto aus, wie das Büro des Oberbürgermeisters in einer Mitteilung bekannt gab.