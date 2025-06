Orbán: Ungarn kann dem Druck aus Brüssel standhalten, weil seine Regierung „felsenfest“ ist

Ungarn konnte dem Druck, den Brüsseler Bürokraten auf die Mitgliedstaaten ausüben, dank seiner „felsenfesten“ Regierung, die über eine große Mehrheit verfügt, standhalten, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In Bezug auf die Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union sagte Orbán, dass mehr als 30.000 Bürokraten im Hintergrund „herumlaufen und organisieren“, „und das ist eine enorme Kraft“. Er sagte, die Bürokraten würden Druck auf die Mitgliedstaaten ausüben, um die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zu ermöglichen. „Diesem Druck kann man nur schwer widerstehen, und die meisten europäischen Regierungen sind instabil. Ungarn bleibt standhaft, weil das Volk bei den Wahlen 2022 eine äußerst stabile Regierung mit einer Zweidrittelmehrheit und ohne Druck zur Bildung einer Koalition geschaffen hat. Die meisten europäischen Länder haben Koalitionen, was es schwierig macht, eine einheitliche Haltung einzunehmen“, sagte er. Er sagte, eine stabile Regierung sei „derzeit Ungarns größter Vorteil im internationalen Wettbewerb“. Orbán begrüßte den Sieg von Karol Nawrocki bei den polnischen Präsidentschaftswahlen als „aus ungarischer Sicht fantastisches Ergebnis …, das den Marsch der Patrioten fortsetzt“. „Mit anderen Worten, der Washington-Express ist gerade in Warschau angekommen“, sagte er.