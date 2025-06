MÁV: Züge zwischen Györ und Mosonmagyaróvár können vorübergehend nicht verkehren

Ein Fehler in der Sicherheitsanlage verlangsamt den Verkehr auf bestimmten Abschnitten der Strecke Budapest–Győr–Hegyeshalom, Züge zwischen Győr und Mosonmagyaróvár können vorübergehend nicht verkehren, teilte die MÁV am Donnerstag auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es hieß, dass am frühen Nachmittag mit längeren Fahrzeiten zu rechnen sei. Den Informationen zufolge verlängert sich die Fahrzeit des Zuges S10, der von Győr zum Südbahnhof fährt und um halb zwei von Tatabánya abfährt, aufgrund einer früheren Störung um etwa 25 bis 30 Minuten. Um die Verspätung des Zuges zu verringern, fährt der Zug nur bis Kelenföld, während der Zug S10, der um 13:25 Uhr vom Südbahnhof nach Győr fährt, nur von Kelenföld aus verkehrt. Bis Kelenföld kann man mit dem Schnellzug Vízipók fahren, der um 13:30 Uhr vom Südbahnhof nach Balatonfüred fährt. Der Umstieg auf den Zug S10 wird in Kelenföld gewährleistet, heißt es in der Mitteilung der Eisenbahngesellschaft.