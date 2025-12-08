Tödlicher Brand in Zalaegerszeg und Balmazújváros am Sonntagabend

Am Sonntagabend gab es zwei tödliche Brände: Eine Frau starb in einem Mehrfamilienhaus in Zalaegerszeg, ein Mann in einem Einfamilienhaus in Balmazújváros, teilte die Katastrophenschutzbehörde am Montagmorgen der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge brach das Feuer am Sonntagabend nach 23 Uhr in einer Wohnung im ersten Stock eines acht Wohnungen umfassenden Mehrfamilienhauses in der Ölyvesfalvi utca in Zalaegerszeg aus. Die Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen zum Einsatzort aus und löschte das Feuer, nachdem die Versorgungsleitungen gesperrt worden waren. In der 20 Quadratmeter großen Wohnung wurde die Leiche einer älteren Frau gefunden. Es wurde auch mitgeteilt, dass in dem Mehrfamilienhaus 18 Personen wohnen und die Feuerwehr sieben Personen, darunter eine bewegungsbehinderte Person, sowie zwei Hunde gerettet hat. Der Mitteilung zufolge brach am Montagmorgen in Balmazújváros in der Batthyány utca ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus: Das 20 Quadratmeter große Schlafzimmer des 100 Quadratmeter großen Hauses brannte vollständig aus. Während der Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute die Leiche eines 60-jährigen Mannes. Sie wiesen darauf hin, dass im Dezember durchschnittlich jede Stunde ein Wohnhaus in Brand gerät und die meisten Brände durch einen elektrischen Defekt oder die Verwendung offener Flammen verursacht werden. Es wurde erwähnt, dass oft Heizgeräte, der Zustand des Schornsteins, Rauchen oder Kochen zu Wohnungsbränden führen können. Wenn wir zu Hause einen Rauchmelder haben, schlägt dieser bei Ausbruch eines Feuers sofort Alarm, wenn es noch einfacher ist, das gerade entfachte Feuer zu löschen, oder wenn noch Zeit ist, sich in Sicherheit zu bringen, heißt es in der Mitteilung.