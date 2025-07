Focus Ventures investiert zwei Milliarden Forint in die NeocoreGames-Gruppe

Focus Ventures Zrt., das unter der Koordination der Nemzeti Tőkeholding tätig ist, investiert zwei Milliarden Forint in den führenden Akteur der ungarischen Videospielindustrie, die NeocoreGames-Gruppe. Die Kapitalinvestition trägt dazu bei, dass der Entwickler seine internationale Präsenz weiter ausbauen kann, teilte die Nemzeti Tőkeholding der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge entwickelt die NeocoreGames-Unternehmensgruppe derzeit ihr bisher aufwendigstes Spiel, das mit Hilfe der zwei Milliarden Forint schweren Investition des Kapitalfondsverwalters Focus Ventures sowie aus eigenen Mitteln realisiert und auf den Markt gebracht wird. Die digitale Spielebranche entwickelt sich weltweit zu einem immer bedeutenderen Wirtschafts- und Technologiesektor. Laut einer Veröffentlichung von Statista vom Juni wächst der globale Videospielmarkt seit 2019 stabil um durchschnittlich zehn Prozent pro Jahr, wobei der Wert der Branche im Jahr 2024 440 Milliarden Dollar überstieg und damit sogar die Film- und Musikindustrie überholte. Prognosen zufolge könnte der Jahresumsatz des Marktes bis 2026 560 Milliarden Dollar erreichen. Nach den neuesten Daten des Risikokapitalinvestors Konvoy Ventures (USA) flossen im ersten Quartal 2025 insgesamt 700 Millionen Dollar an verschiedenen Arten von Kapitalfinanzierungen in die Branche, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht, wie bekannt gegeben wurde.

NeocoreGames wurde 2008 gegründet und ist eine zu 100 Prozent in ungarischem Besitz befindliche, unabhängige Videospielentwicklungs- und -veröffentlichungsgruppe, die sich weltweit auf die Entwicklung und Vermarktung von selbst entwickelten Strategie-, Taktik- und Rollenspielen (RPG) spezialisiert hat. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer in Ungarn und auch in Europa ein bedeutender Akteur. Bislang hat sie im Rahmen von fünf verschiedenen Spielereihen dreizehn Spiele entwickelt, von denen weltweit insgesamt mehr als dreizehn Millionen Exemplare verkauft wurden. Die NeocoreGames-Gruppe erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Forint nach 1,05 Milliarden Forint im Vorjahr, ihr Ergebnis nach Steuern lag 2024 bei über 241 Millionen Forint und 2023 bei 188 Millionen Forint. Laut dem jüngsten Bericht der Unternehmensgruppe beschäftigt sie 100 Mitarbeiter.