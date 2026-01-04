Studiengänge am Campus Siófok

Zehn Studiengänge, alle sowohl staatlich gefördert als auch selbstfinanziert, davon zwei als Präsenzstudiengänge, die übrigen als Fernstudiengänge – die Universität Debrecen hat ihr Studienangebot für Siófok für das Studienjahr 2026/27 veröffentlicht. Die Liste der Studiengänge ist auf der Website felvi.hu verfügbar, damit hat die Bewerbungsphase für das im September 2026 beginnende Hochschuljahr begonnen, wie Siófoki Hírek mitteilte – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Die Liste der Studiengänge wird Mitte Januar ergänzt und ist dann endgültig. Bis zum 15. Februar können sich angehende Studierende auch für den Campus in Siófok bewerben, an dem nach aktuellen Plänen folgende Studiengänge angeboten werden: In Form von Tagesstudiengängen: Tourismus und Gastgewerbe; Programmplaner und Informatiker. Fernstudium: Krankenpflege und Patientenversorgung; Infektionskontrolle; Agraringenieur für Wirtschaft und ländliche Entwicklung; Freizeit und Lebensstil; Gesundheitsmanager; Kindergärtner (Minderheiten); Romologie; Datenwissenschaft.

Weitere Informationen: felvi.hu, auf der Website der Universität Debrecen und auf der Facebook-Seite des Campus Siófok.