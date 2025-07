Tulip Interfaces investiert 2,3 Mrd. HUF in ungarisches F&E-Projekt

Das amerikanische Produktionsunternehmen Tulip Interfaces Kft wird 2,3 Mrd. HUF in ein F&E-Projekt investieren, gab Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó am Donnerstag bekannt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Staat unterstützt das Projekt, das 26 Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte schaffen wird, mit rund 500 Millionen HUF, so Szijjártó. Das Projekt umfasst die Entwicklung von Plattformen zur Unterstützung der digitalen Weiterentwicklung von Produktionsaktivitäten in verschiedenen Industriezweigen, fügte er hinzu. Über 1.500 US-amerikanische Unternehmen beschäftigen in Ungarn mehr als 100.000 Menschen, sagte er. Der Staat habe in den letzten zehn Jahren Investitionen von 145 dieser Unternehmen unterstützt und damit rund 20.000 Arbeitsplätze geschaffen.