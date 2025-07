MVM erhöht Anteile an serbischen Energieinfrastrukturunternehmen

Der staatliche Energiekonzern MVM gab am Donnerstag bekannt, dass er sich bereit erklärt hat, seine Anteile an Energotehnika Južna Bačka und Elektromontaža Kraljevo, den größten Energieinfrastrukturunternehmen Serbiens, von 33,4 % auf 60 % zu erhöhen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ein Vertrag über die Transaktion wurde am 16. Juli mit der Maneks Group unterzeichnet, teilte MVM mit. Der Deal sei „ein neuer Meilenstein” für die Expansion von MVM in Serbien und die Erweiterung seines Portfolios, fügte das Unternehmen hinzu. MVM sieht Serbien als „Ausgangspunkt” für seine weitere Expansion auf dem Balkan. MVM hatte seine Minderheitsbeteiligungen an Energotehnika Južna Bačka und Elektromontaža Kraljevo im Jahr 2022 erworben.