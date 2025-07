So schön blüht Marcali …

… derzeit, mitten im Hochsommer. In den verschiedensten Farben zeigt sich das Zentrum der schönen Stadt dem Betrachter von der besten Seite. Ob rot, gelb, orange oder bunt gemustert, die von den fleißigen Gärtnern gepflanzten Gewächse begeistern Jung und Alt.





Auf alle Fälle wird die Farbenpracht bis zum nächsten Jahreszeitenwechsel gehegt und gepflegt. Kommen dann irgendwann die kälteren Tage und Nächte wird sich die Blumenpracht in den Winterschlaf zurückziehen und anderen Pflanzen Platz machen.

Das ist der Lauf des Lebens, natürlich auch in der Natur. Und das ist völlig normal und so präsentiert sich die Mitte von Marcali in wenigen Wochen wieder in anderen Farben, Formen und entsprechender Auswahl.

(Fotos/Text: Eva)